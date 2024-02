Segundo uma pesquisa do Nube – Estagiários e Aprendizes, mais de 50%, de cerca de 41 mil votantes, consideram abrir o próprio negócio no futuro. Para muitos, essa é a oportunidade perfeita para investir em um projeto pessoal, conquistar mais flexibilidade e turbinar as habilidades. Nos últimos anos, o desejo de empreender cresce exponencialmente.

Pesquisas do Nube apontam o aumento do desejo de empreender

Ainda conforme o estudo do Nube, realizado com jovens de 15 a 29 anos, 16% já se consideram com perfil empreendedor. Outros 35% também possuem essa vontade, mas pretendem fazer mais especializações antes. Por fim, 21% se vê em cima do muro, para eles, a condição financeira depende muito.

Segundo Yolanda Brandão, gerente de treinamentos do Nube, existem inúmeras razões para levar alguém a esse desejo. “Em um cenário de crise e alta taxa de desemprego, empreender pode ser considerado um meio para contornar a situação. No começo, pode ser temporário até uma recolocação no mercado formal. Contudo, por vezes, o negócio se torna um projeto de vida”, afirma.

Para corroborar, o Nube fez mais um levantamento, perguntando: “você sonha em ter o próprio negócio?”. Como resultado, 52% dos entrevistados pensam nessa possibilidade, mas também querem agregar mais vivências. Para 17%, não há dúvidas, pois é a oportunidade ideal para ter mais tranquilidade e controle sobre a vida. Enfim, 14% anseiam ser seu próprio patrão e não trabalhar para ninguém, além de si mesmo.

Dessa forma, as métricas comprovam como o desejo de iniciar um CNPJ aumenta a cada dia, independentemente de faixa etária. Ademais, as transformações digitais e o crescimento do e-commerce graças à pandemia, também foram grandes influenciadores. “O empreendedorismo é entendido como uma chance de maior liberdade e prosperidade. Isso porque o meio corporativo sofreu sensíveis mudanças nas últimas décadas e seguir uma carreira ficou mais instável. Essa alternativa passou a ser reconhecida como uma chance para mais profissionais”, comenta Yolanda.

3 dicas para abrir um negócio e empreender com sucesso

De acordo com Yolanda, é normal ter um certo receio quando se trata de iniciar algo ainda inexplorado. “Qualquer projeto novo gera insegurança e existem algumas estratégias para lidar com isso”, expõe. Nesse sentido, a especialista elencou alguns tópicos para quem tem o interesse de seguir esse caminho. Confira:

1) Faça um bom planejamento:

“Para mitigar o medo, é necessário planejamento. Ou seja, estudar o segmento, conceitos de administração e gestão, marketing, entre outros”, recomenda a especialista. Logo, busque todas as informações relativas ao negócio e entenda quais as dores e urgências do seu público, para ser mais assertivo e eficiente quanto precisar chegar até ele. “Atualize-se sobre tudo envolvido na administração de uma companhia, mesmo se ela tiver apenas você”.

2) Compartilhe a experiência:

Enfim, é essencial criar e manter uma rede de contatos. “Empreender pode ser uma tarefa bastante solitária. Por isso, busque grupos sobre o tema, encontre um mentor ou uma mentora. Isso ajuda em diversos âmbitos”, indica Yolanda. Além disso, é uma maneira eficaz de fazer networking, entendendo as vivências alheias para agregar em suas próprias. Vale ressaltar: nenhuma corporação de sucesso chegou ao topo sozinha.

3) Busque a inovação:

Essencialmente com a transformação digital impulsionada pelo isolamento social, abrir uma instituição tornou- se mais fácil. Por isso, é crucial buscar a inovação, uma maneira de se destacar da concorrência e obter êxito perante os consumidores. “Fique atento às movimentações do mercado”. Afinal, quem não se adapta às tendências acaba sendo deixado de lado, se torna obsoleto e perde espaço.

Por fim, Yolanda destaca como esse é um discurso recorrente para a juventude, principalmente entre a Geração Z. “Nem sempre como uma única possibilidade de carreira, mas atrelado a outras trajetórias profissionais, como um estágio, por exemplo”, finaliza.

Fonte: Yolanda Brandão, gerente de treinamentos do Nube

