O jovem atleta Matheus Lirani conquistou um feito histórico no último final de semana, no sábado, dia 14 de dezembro, ao conquistar o Top 1 da Classic Physique no campeonato 15• Califórnia Brasileiro, realizado em Ribeirão Preto (SP).

Matheus Lirani também brilhou no OverAll

Além do primeiro lugar em sua categoria, Matheus também venceu o OverAll, disputa que reúne os campeões de todas as categorias, consagrando-se como o campeão dos campeões da competição. O resultado evidencia o alto nível técnico e competitivo apresentado pelo atleta durante o evento.

Com essa conquista, Lirani se destaca no cenário do fisiculturismo, reforçando sua presença entre os atletas da modalidade e marcando um novo momento em sua trajetória esportiva.