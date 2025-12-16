Um imóvel localizado na Rua Doutor Cândido Cruz, esquina com a Rua 30 de Julho, apresenta rachaduras estruturais severas, visíveis em toda a fachada, indicando risco iminente de desabamento. Segundo consta, o prédio pertence à família Marin.

Apesar da gravidade da situação, não há escoras técnicas adequadas nem isolamento eficaz da área, o que expõe pedestres, motoristas e comerciantes que circulam pelo local diariamente. A região registra intenso fluxo de pessoas e veículos, aumentando o potencial de um acidente grave.

rachadura

Em caso de colapso da estrutura, há risco concreto de que cidadãos sejam atingidos, assim como automóveis em circulação ou estacionados, além de possíveis danos a imóveis vizinhos. Especialistas apontam que o cenário configura uma tragédia anunciada, passível de prevenção com medidas imediatas.

Urgente lidar com as rachaduras

Diante do quadro, é considerada urgente a atuação dos órgãos competentes para interdição do local, avaliação técnica estrutural detalhada e, se constatada a inviabilidade de recuperação segura, a demolição controlada do imóvel, a fim de evitar danos irreparáveis.

