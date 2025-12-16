Um imóvel localizado na Rua Doutor Cândido Cruz, esquina com a Rua 30 de Julho, apresenta rachaduras estruturais severas, visíveis em toda a fachada, indicando risco iminente de desabamento. Segundo consta, o prédio pertence à família Marin.

Apesar da gravidade da situação, não há escoras técnicas adequadas nem isolamento eficaz da área, o que expõe pedestres, motoristas e comerciantes que circulam pelo local diariamente. A região registra intenso fluxo de pessoas e veículos, aumentando o potencial de um acidente grave.

Em caso de colapso da estrutura, há risco concreto de que cidadãos sejam atingidos, assim como automóveis em circulação ou estacionados, além de possíveis danos a imóveis vizinhos. Especialistas apontam que o cenário configura uma tragédia anunciada, passível de prevenção com medidas imediatas.

Urgente lidar com as rachaduras

Diante do quadro, é considerada urgente a atuação dos órgãos competentes para interdição do local, avaliação técnica estrutural detalhada e, se constatada a inviabilidade de recuperação segura, a demolição controlada do imóvel, a fim de evitar danos irreparáveis.

