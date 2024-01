Americana: Molina traz Avante pro projeto 2024

De olho nas eleições municipais de 2024, o empresário Ricardo Molina formalizou

uma aliança estratégica com o partido Avante70. A decisão foi selada durante uma reunião entre Molina e o secretário geral estadual do Avante, Edvaldo Brito, na tarde da segunda-feira, dia 23.

Durante o encontro, Molina e Brito acordaram que o partido Avante70 se unirá ao bloco partidário que tem como objetivo indicar Molina como candidato à prefeitura nesta eleição. A união representa um passo significativo na construção de uma coalizão política robusta para enfrentar os desafios eleitorais.

Edvaldo Brito, como membro da executiva estadual do Avante, expressou seu entusiasmo com a parceria. Ele afirmou: “Estou organizando o partido no estado, especialmente em nossa região, em Americana. O partido caminhará lado a lado com Molina, e planejamos organizar a estrutura partidária para conquistar a eleição de 2 vereadores, no Avante.”

O americanense, por sua vez, demonstrou contentamento ao receber o apoio do Avante. Em suas palavras, afirmou: “Estou feliz em contar com o respaldo do Avante. Tenho profundo respeito pelo trabalho sério que Brito realiza na política regional. Esta aliança fortalece nosso compromisso de oferecer uma gestão eficiente e representativa para nossa comunidade.”

A consolidação dessa aliança promete impactar positivamente o cenário político local, trazendo consigo o apoio estratégico necessário para a candidatura do Molina à prefeitura. O cenário eleitoral se mostra cada vez mais dinâmico, e a formação de alianças sólidas torna-se crucial para o sucesso nas urnas.

