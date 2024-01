Como anfitrião, o prefeito Leitinho Schooder participou na segunda-feira

(22/01) da celebração do aniversário de 15 anos de fundação do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas). O prefeito de Nova Odessa destacou as conquistas da instituição no período, bem como seu legado de ações que visam a preservação ambiental da região, com o aumento da Coleta Seletiva e a luta pelo fim da destinação final do lixo para aterros sanitários.

Participaram do encontro, na sede do Consórcio na Rua Independência, os prefeitos de Elias Fausto (e presidente do Consimares), Maurício Baroni, de Sumaré, Luiz Alfredo Dalben, e de Monte Mor, Edivaldo Brischi, além de vereadores, secretários, técnicos – entre eles, Mimo Ravagnani, e Fábio Orsi, secretário do Consimares – e o responsável pelas Relações Institucionais da multinacional (e parceira) Ambipar, Geraldo Virgínio.

Foram destacadas as quatro principais iniciativas do órgão – incluindo a viabilização econômica e o licenciamento da construção da futura Central de Tratamento de Resíduos (a “Usina de Lixo”) em área de Nova Odessa. Já com licença prévia da Cetesb, será a primeira do gênero na América Latina, um projeto do Consimares junto à iniciativa privada que prevê investimentos de R$ 500 milhões. O empreendimento tem apoio dos Governos Estadual e Federal.

“Eu era vereador quando o Consórcio foi criado, em 2009. Hoje, sou prefeito quando ele completa 15 anos de trabalhos. Quero parabenizar todos que ajudaram a fazer esse belíssimo trabalho. Agora temos um novo parceiro, a Ambipar, que vem fortalecer o time. Estivemos em Brasília conversando com o ministro das Minas e Energia e vamos construir, aqui em Nova Odessa, a Usina de Processamento do Lixo – olha a importância do Consimares para nossa região”, afirmou o prefeito Leitinho.

“Quero agradecer a presença de todos. Todas as cidades são extremamente importantes para o Consimares – inclusive a sede, Nova Odessa. É um momento marcante. Há toda uma história para chegarmos a esses 15 anos. É um legado muito grande, o Consórcio teve uma evolução muito significativa, principalmente nos últimos três anos. Parabenizo e agradeço os técnicos das prefeituras, o Mimo e o Fábio, pelo trabalho feito”, acrescentou Maurício Baroni.

O Consimares foi instituído em 2009 com foco na gestão integrada de resíduos sólidos urbanos entre as cidades consorciadas. Tem desenvolvido trabalhos e ações em busca de novas tecnologias para destinação dos resíduos gerados pelos municípios, sendo um importante aliado na preservação do Meio Ambiente.

Dentre suas missões, estão a identificação das deficiências e potencialidades dos sistemas de limpeza urbana, coleta seletiva, coleta de lixo doméstico, hospitalar, de saneamento básico e de construção civil, sempre visando a destinação correta e sustentável dos resíduos.

Atualmente as cidades de Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Nova Odessa, Monte Mor, Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste integram o Consimares, num total de 910.885 habitantes, com uma geração estimada de 700 toneladas de resíduos sólidos domiciliares por dia. A sede do Consimares está em uma sala comercial na Rua Independência, nº 637, no Centro da cidade, próxima à Prefeitura.

