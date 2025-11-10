A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu neste sábado (8) um mutirão de atendimento voltado à saúde do homem, dentro da programação do Novembro Azul, campanha dedicada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata e de outras doenças que afetam o público masculino.

Ao todo, foram 286 homens atendidos e 636 procedimentos realizados.

A mobilização ocorreu simultaneamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Vila Mathiensen, Praia Azul, São Vito, Parque Gramado, Jardim Boer, São Domingos, Jardim São José e Antônio Zanaga I, além de uma ação no calçadão do Centro.

Durante o mutirão, foram oferecidos exames laboratoriais, incluindo PSA total e livre (para detecção de alterações na próstata) e urina tipo I, além de testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), aferição de pressão arterial e orientações sobre autocuidado e hábitos saudáveis.

“A adesão ao Novembro Azul mostra que os homens estão cada vez mais conscientes da importância de cuidar da própria saúde. Esse mutirão é um reflexo do nosso compromisso em oferecer acesso fácil e acolhedor aos serviços de prevenção”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Foram contabilizadas 286 coletas (PSA e urina), 268 aferições de pressão arterial e 82 testes rápidos para ISTs.

“O envolvimento das UBSs e das equipes foi essencial para o sucesso da atividade. Conseguimos ampliar a cobertura, garantir atendimento humanizado e levar informação de qualidade a todas as regiões da cidade”, avaliou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Segue em Americana

A campanha Novembro Azul segue ao longo do mês com atividades educativas e orientações nas unidades de saúde, incentivando a realização de exames e o cuidado integral com a saúde masculina.

