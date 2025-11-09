O Palmeiras foi derrotado pela surpresa do campeonato brasileiro Mirassol por 2 a 1 na noite deste domingo e viu o Flamengo empatar em pontos na liderança do Brasileirão 2025.

O Verdão chegou a empatar a partida, mas o time do interior impôs sua qualidade e voltou a abrir vantagem. O Mirassol ainda não perdeu em casa e se consolidou na quarta posição.

O time da casa abriu o placar logo aos 2′ com Gabriel. O Palmeiras empatou com um golaço de Victor Roque. De bicicleta, o Tigrinho igualou o placar. O time da casa chegou a reclamar de falta no goleiro Walter no lance, mas o juiz sequer chamou o VAR.

O gol da vitória saiu ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos, João Victor aproveitou lateral cobrado para a área e cabeceou.

Palmeiras na sequência

O Verdão volta a encarar o Santos na sequência do campeonato. Mas desta vez o jogo será na Vila Belmiro e o alvinegro precisa desesperadamente da vitória.

