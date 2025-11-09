ANS abre consulta da incorporação de tratamento do colesterol ruim (LDL)

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) abriu consulta pública n° 163 para avaliar a incorporação da inclisirana, uma opção terapêutica injetável, para pacientes com colesterol ruim (LDL) fora da meta e risco de Doenças Cardiovasculares (DCVs).

O objetivo é ampliar o acesso a um tratamento que pode ajudar a salvar vidas, especialmente de pessoas que já sofreram um evento cardiovascular e ainda estão longe de atingirem a meta de colesterol ruim (LDL).

Como participar da consulta

A consulta pública é um instrumento democrático que garante a participação da sociedade em decisões sobre políticas de saúde. Nesse processo, a ANS disponibiliza relatórios técnicos e recomendações preliminares sobre a incorporação de novas tecnologias em saúde, e qualquer pessoa pode enviar sua opinião.

As contribuições podem incluir relatos de experiência, comentários sobre o impacto da doença na vida das pessoas, além de evidências clínicas ou informações científicas. Elas podem ser feitas diretamente pelo site da ANS: https://componentes-portal.ans.gov.br/link/ConsultasPublicas de 5 a 24 de novembro.

O que está em jogo?

As DCVs são a principal causa de morte no Brasil [i], responsáveis por cerca de 400 mil óbitos todos os anos – o que equivale a mais de 1 morte por minuto. Em todo o mundo, essas doenças causam quase 18 milhões de mortes anuais, segundo a Organização Mundial da Saúde [ii].

Um dos grandes vilões para essa condição é o colesterol ruim (LDL) [iii], [iv]. Quando está acima dos níveis recomendados ele se acumula nas paredes das artérias, dando início ao processo conhecido como aterosclerose. Essa formação de placas pode estreitar ou até obstruir a passagem do sangue, aumentando significativamente o risco de DCVs, como o infarto agudo do miocárdio.

O problema é que o colesterol ruim (LDL) fora da meta é um inimigo silencioso: na maioria das vezes não dá sintomas até que ocorra um evento grave. Isso faz com que muitas pessoas descubram a alteração dos níveis do colesterol após sofrerem um infarto ou um derrame. Essa realidade torna ainda mais relevante a necessidade de tratamento contínuo e eficaz [v], [vi]. Porém, mesmo com opções disponíveis, existem barreiras no controle do colesterol ruim (LDL).

O desafio do tratamento atual

Mesmo entre aqueles que já passaram por um evento cardiovascular, a situação é preocupante: mais de 92% dos pacientes que tiveram infarto não conseguem manter o colesterol ruim (LDL) dentro da meta recomendada[vii], [viii]. O principal obstáculo é a adesão ao tratamento oral diário com estatinas, os medicamentos mais utilizados para controle do colesterol: até metade dos pacientes interrompe o uso em até dois anos e, mesmo entre os que mantêm a medicação11, até 63% não conseguem reduzir o colesterol ruim (LDL) para abaixo de 50 mg/dL,11 valor considerado meta em pacientes em prevenção secundária5, ou seja, que já sofreram um evento cardiovascular. Esse é um ponto crítico, já que quem já sofreu episódio cardiovascular tem maior probabilidade de apresentar uma nova ocorrência em até dois anos [ix].

Estima-se que mais de 1 milhão de pacientes atendidos pelo SUS e cerca de 118 mil na saúde suplementar não atinjam os níveis ideais de colesterol ruim (LDL), mesmo com o tratamento convencional [x]. Isso evidencia a necessidade de discutir alternativas terapêuticas e modelos de acesso mais eficazes.

O que é a inclisirana

O controle do colesterol ruim (LDL) é um dos maiores desafios da saúde cardiovascular [xi]. Além da baixa adesão aos medicamentos orais de uso diário – já que até metade dos pacientes interrompe o tratamento em até dois anos – há também situações em que, mesmo seguindo corretamente a prescrição médica, a terapia convencional não é suficiente para atingir os níveis recomendados de colesterol ruim (LDL). Vale destacar ainda que apenas cerca de 25% do colesterol ruim (LDL) vem da alimentação [xii], enquanto a maior parte é produzida pelo próprio organismo. Isso significa que a adoção de hábitos saudáveis, embora essencial, muitas vezes não resolve sozinha o problema. Isso deixa milhões de pessoas, inclusive aquelas que já sofreram um evento cardiovascular, expostas a um risco elevado de novas complicações.

A inclisirana é uma opção para enfrentar esse cenário [xiii]. Trata-se de um medicamento administrado em injeções em um esquema com dose inicial, outra em três meses e depois semestralmente. Sua ação ocorre diretamente no fígado, reduzindo a produção de uma proteína que eleva os níveis de colesterol ruim (LDL) no sangue. Dessa forma, contribui para manter o colesterol ruim (LDL) controlado de forma mais estável e duradoura, ajudando a prevenir novos episódios cardiovasculares.

Para pacientes que já sofreram um evento cardiovascular, manter o colesterol ruim dentro da meta não é apenas uma recomendação: é fundamental para evitar a repetição desses quadros e preservar a qualidade de vida.

