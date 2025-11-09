Câmara de Americana entrega medalhas “Pastor Antônio Munhoz” em sessão solene

A Câmara Municipal de Americana realiza na segunda-feira (10) sessão solene para a entrega de medalhas “Pastor Antônio Munhoz” a lideranças religiosas que se destacaram nos relevantes serviços prestados à comunidade americanense. As homenagens foram motivadas por projetos de decreto legislativo de autoria do presidente da Casa, vereador Léo da Padaria (PL).

A solenidade é aberta ao público e acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30. A TV Câmara transmite ao vivo pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Medalhas “Pastor Antonio Munhoz” – Biografias

PASTOR ANDERSON MACHADO

Nascido em Campinas, veio para Americana aos seis anos de idade com sua família. Iniciou sua caminhada na fé ainda na infância e, aos 16 anos, sentiu o chamado para o pastorado. Desde 2002 dedica-se ao ministério de forma voluntária, atuando em frentes de evangelização e ação social. Ao longo dos anos, pastoreou e colaborou em diversas congregações, entre elas a Igreja do Nazareno do bairro Zanaga, a Igreja do Nazareno Central de Americana e a Comunidade da Família. Em 2016 fundou a Comunidade Cristã Viva de Americana, que, ao longo de sua trajetória, passou por processos de crescimento e transformação, tornando-se hoje a Igreja Casa Viva de Americana, localizada no bairro Terramérica.

PASTOR JOEZEL SOUZA LUNA

Sua caminhada com o evangelho teve início em 1992, sendo batizado, ao lado de sua esposa, no ano seguinte. Serviu por seis anos na cantina da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Madureira, onde também atuou como superintendente da escola dominical por sete anos, período em que lecionou para os jovens. Formado em Teologia, dirigiu sua primeira congregação no bairro São Manoel e atuou nas congregações dos bairros São Jerônimo e Jardim Brasil. Permaneceu por 21 anos congregando na Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Madureira, na Avenida Paulista. Em 2013 fundou o ministério Igreja Evangélica Assembleia de Cristo de Americana, que preside até os dias atuais.

PASTOR SANDRO ROBERTO MONTRAZZI

Nascido em Americana, converteu-se em 1998 na Igreja do Evangelho Quadrangular, onde também foi batizado. Em 2009 iniciou os trabalhos com jovens e adolescentes na IEQ Boa Vista e, no ano seguinte, foi chamado para liderar regionalmente o projeto Aviva Jovens, que reunia entre 500 e 700 participantes por encontro. Em 2013 foi consagrado a obreiro e, seis anos depois, iniciou seu próprio ministério, a Comunidade Adorar Church, que mantém uma base missionária no Nordeste. O trabalho inclui reforço escolar, escola bíblica e a oferta de alimentação durante os dias de aula. Atualmente, Sandro é pastor titular e presidente da Comunidade Adorar.

PASTOR THEOBALDO JOSÉ DE SILVA NETO

Formado em Psicologia e Educação Religiosa, é pós-graduado em Psicologia Clínica e Neurociência, tendo recebido o título de doutor em 2003. Foi consagrado como Ministro de Música em 1983 e, a partir de 2000, passou a atuar como diretor da Faculdade Teológica Batista do Caminho. Posteriormente, fundou a Igreja Batista do Caminho – unidade Praia Azul. Atuou no corpo clínico dos Hospitais Samaritano e São Lucas e integrou a equipe da Prefeitura Municipal de Americana entre 2003 e 2010. Atualmente, exerce a função de coordenador da área de Psicologia no Espaço Saúde do Hospital Samaritano de Campinas – PHS e ocupa o cargo de Secretário Executivo da Aliança Batista do Caminho.

