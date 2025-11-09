Um adolescente de 17 anos está internado em coma após ser atingido por um disparo acidental de uma arma de airsoft, na tarde deste domingo (9), em Santa Bárbara d’Oeste.

O incidente ocorreu dentro de uma residência no bairro Parque Olaria, onde o jovem se reunia com dois amigos para jogar videogame.

Durante o encontro, um dos rapazes teria manuseado o equipamento quando o disparo acabou atingindo a vítima.

Adolescente em estado grave

O garoto foi socorrido em estado grave e levado a um hospital da cidade, onde permanece sob cuidados intensivos.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O caso agora é investigado para apurar as circunstâncias do disparo e a possível responsabilidade de quem estava com a arma no momento do acidente. Informações médicas iniciais apontam que o adolescente corre risco de sequelas permanentes.

