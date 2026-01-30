Americana: avançam obras do centro de atividades no Jardim dos Lírios

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana segue com as obras do novo centro de atividades no Jardim dos Lírios, localizado na Rua das Andorinhas, esquina com a Rua das Violetas. O espaço está sendo implantado no prédio onde funcionava o antigo almoxarifado da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano e será destinado à oferta de cursos de capacitação, com foco na inclusão social, qualificação profissional e geração de emprego e renda. O investimento é de R$ 471.474,93.

O imóvel está situado em um terreno de 361 metros quadrados, com área construída de 274,85 m². O projeto prevê a implantação de recepção, salas técnicas, cozinha, varanda, banheiros acessíveis, área de luz e estrutura coberta.

De acordo com o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, a obra alcançou 65% de execução. “O antigo almoxarifado está sendo readequado para funcionar como um centro de atividades voltado à capacitação profissional da população, com prioridade para a qualificação da mão de obra e apoio à geração de renda e inserção no mercado de trabalho”, explicou.

Serviços

Até o momento, já foram executados serviços de cobertura, intervenções estruturais, contrapiso, troca dos padrões de energia elétrica e água, além de serviços de alvenaria e instalações hidráulicas e elétricas.

O projeto foi desenvolvido pela Unidade de Desenvolvimento Físico e Urbanístico da Secretaria de Planejamento, em parceria com as secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social e Direitos Humanos, responsáveis pela execução do programa Futuro Certo.

Os recursos destinados à obra são provenientes do desenquadramento de unidades habitacionais classificadas como de Interesse Social (HIS), em razão do descumprimento parcial de Termos de Compromisso nos empreendimentos Victoria Residence e Residencial Abolição Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP