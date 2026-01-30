Serviços serão executados pelo DER-SP no trecho neste e no próximo fim semana entre os km 134 e 138, das 7h às 17h; rodovia estará sinalizada e com indicação de rotas alternativas

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) informa que, das 7h do dia 31 de janeiro às 17h do dia 1º de fevereiro, e das 7h do dia 7 de fevereiro às 17h do dia 8 do mesmo mês, o trecho compreendido entre os km 134 e 138, pista leste, da rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no município de Santa Bárbara d’Oeste, estará interditado para a execução de obras e serviços de recuperação estrutural da passarela localizada no km 135.

A medida é necessária para garantir a segurança dos usuários da rodovia e das equipes envolvidas nos trabalhos.]

Rotas alternativas ao trecho

O desvio ocorrerá a partir da saída 135, pista leste, com acesso às vias urbanas Rua Tupis, Rua Cataguazes, Rua Nhambiquiras e Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, retornando à rodovia SP-304 pela saída 133, em sentido único.

Como orientação aos usuários, o DER recomenda que respeitem a interdição e a sinalização no local, planejem o trajeto com antecedência e utilizem as rotas alternativas indicadas.