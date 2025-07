A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, oferece oficinas gratuitas de violão para interessados a partir de 8 anos de idade. As aulas ocorrem às terças-feiras, às 17h30, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Paulo Freire, no Parque Novo Mundo. Não há necessidade de inscrição prévia, tampouco limite de idade ou exigência de vínculo com a instituição de ensino.

O projeto cultural foi selecionado através do edital de chamamento público 06/2024, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva (Lei Federal 13.018/2014) e tem produção da Associação Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura de Americana (Nileec).

Não é necessário ter experiência prévia em música nem possuir o instrumento, pois o projeto disponibiliza violões gratuitamente para participantes que não têm condições de adquiri-los. Ao final das atividades, os materiais emprestados deverão ser devolvidos à associação.

“O Projeto de Música leva arte e cultura para as escolas, alinhando-se à visão do prefeito Chico Sardelli para o desenvolvimento integral das crianças. Trata-se de uma ação cultural selecionada por edital, em conformidade com a legislação federal, que visa democratizar o acesso à produção artística e oferecer suporte aos nossos artistas”, destaca o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a promoção da cultura e a formação artística na cidade.

Oficina de Violão

Local: Emef Paulo Freire (Rua Jales, 61, Parque Novo Mundo)

Data e horário: Terças-feiras, às 17h30

Professor: Marcelo

Idade: Acima de 8 anos

Mais informações: WhatsApp (19) 99204-9368

Leia + sobre diversão e arte

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP