A Prefeitura de Nova Odessa realiza neste sábado, dia 5 de julho de 2025, a sexta edição do Feirão do Emprego, com o objetivo de conectar diretamente empresas e trabalhadores e impulsionar a geração de renda na cidade.

Ao todo, serão 900 vagas de emprego disponíveis, sendo 857 oferecidas por empresas e 43 pelo Posto Local do Trabalho (PLT). As oportunidades abrangem diversas áreas, com chances para primeiro emprego, jovens aprendizes, trabalhadores acima dos 60 anos, pessoas com deficiência (PCDs) e estágios.

Durante o Feirão, os candidatos participam de uma breve palestra motivacional e, em seguida, são encaminhados aos estandes das empresas para entrevistas. Muitas delas são realizadas na hora. Por isso, é fundamental levar currículos impressos e documentos pessoais.

Os interessados terão à disposição, ainda, corte de cabelo gratuito e palestra com dicas de como se portar durante as entrevistas presenciais.

Na prefeitura em Nova Odessa

O evento acontece das 8h às 12h, no saguão do Paço Municipal (Av. João Pessoa, nº 777 – Centro), com entrada gratuita e aberta a todos.

