Inverno não bloqueia raios UV: continuar usando protetor solar o ano todo é um cuidado essencial

Mesmo sem sol aparente, a radiação UVA continua ativa nos meses frios e pode acelerar o envelhecimento da pele, agravar manchas e aumentar o risco de câncer. Entenda por que os dermatologistas recomendam o uso de filtro solar também no inverno e como encaixar o cuidado na rotina com mais praticidade

Durante o inverno, é comum que as rotinas de autocuidado priorizem a hidratação da pele, deixando muitas vezes o uso diário de protetor solar para escanteio. No entanto, ainda que o calor diminua, a incidência dos raios ultravioleta segue intensa, mesmo em dias nublados ou em ambientes fechados, onde a exposição indireta também representa um risco, seja pela luz artificial, seja pela incidência solar através de janelas. Essa radiação silenciosa, que não causa vermelhidão imediata, é a que mais preocupa os dermatologistas, pois atua de forma cumulativa nas camadas profundas da pele.

“O maior desafio da fotoproteção no inverno é cultural. As pessoas associam o protetor solar a um produto de verão, usado apenas em praias ou piscinas, mas os efeitos negativos da radiação não dependem da temperatura ou da claridade do dia. No inverno, a nossa pele continua vulnerável e muitas vezes ainda mais sensível por conta do ressecamento”, afirma Ananda Boschilia, CEO da Alva Personal Care, empresa brasileira certificada B-Corp que desenvolve dermocosméticos naturais e veganos.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o câncer de pele é o tipo mais frequente no Brasil e está diretamente relacionado à exposição solar acumulada ao longo da vida. Ao contrário dos raios UVB, mais associados a queimaduras solares e à sensação de ardência, os raios UVA penetram profundamente na pele, atingindo as camadas mais internas da derme. São eles os principais responsáveis pelo fotoenvelhecimento, agravamento de manchas, flacidez cutânea e desenvolvimento de câncer de pele a longo prazo. E diferente do UVB, a radiação UVA se mantém estável ao longo do dia e durante todas as estações.

Mas a queda na temperatura traz também mais um desafio importante para a pele: o ressecamento. A baixa umidade do ar, os banhos quentes e a redução natural da oleosidade comprometem a barreira de proteção da pele, tornando-a mais suscetível a irritações, descamações e processos inflamatórios. Por isso, o cuidado no inverno deve ser duplo: proteger e hidratar. “Na rotina de cuidados, é preciso considerar não só a fotoproteção, mas a manutenção da integridade da pele como um todo. Produtos multifuncionais, que combinem filtro físico com ativos hidratantes, têm um papel importante no inverno”, explica Boschilia.

Nos últimos anos, os protetores solares em bastão (ou stick) vêm ganhando espaço no mercado, tanto pela praticidade quanto pela eficiência. De textura mais densa e com maior resistência ao suor e à água, eles são indicados para quem busca reaplicações rápidas, sem o incômodo de usar as mãos ou esperar a absorção do produto. São ideais para áreas específicas do rosto, como bochechas, nariz e testa, que são frequentemente esquecidas ou mal protegidas.

“O formato em bastão facilita muito a constância no uso, que é o principal desafio quando falamos de proteção solar. Ele pode ser levado na bolsa, aplicado sem sujeira e reaplicado com frequência, que é o ponto mais crítico na proteção solar. Muitas pessoas esquecem ou deixam para depois por conta da textura, do cheiro ou da sensação pegajosa dos filtros tradicionais. O bastão é prático, discreto e eficiente, ideal para quem está sempre em movimento”, reforça Ananda.

Ao escolher um protetor solar, mesmo em estações frias, é fundamental considerar fatores como o FPS (Fator de Proteção Solar), que deve ser de no mínimo 30, com preferência para fórmulas acima de 45, e a proteção contra os raios UVA, que nem sempre vem indicada de forma clara nos rótulos.

Fórmulas sem perfume e produtos com filtros minerais são alternativas interessantes para quem busca fórmulas mais seguras e menos agressivas à pele, principalmente em casos de sensibilidade ou histórico de dermatite. A Alva Personal Care aposta em fórmulas multifuncionais que aliam proteção solar, tratamento e praticidade no dia a dia. A linha de balms da marca oferece opções para diferentes tipos de pele e preferências de acabamento, sempre com ativos naturais e filtros físicos.

O Balm Natural FPS 45, disponível nas versões com cor e incolor, conta com filtro 100% mineral à base de óxido de zinco. A fórmula é vegana, hipoalergênica, resistente à água e livre de fragrâncias sintéticas. Enriquecido com ingredientes como óleo de jojoba e esqualano, proporciona hidratação, toque confortável e proteção eficaz, sendo indicado para peles mais secas, sensíveis ou propensas à hidratação.

Já o novo Balm com Cor FPS 55 – Efeito Matte é indicado para peles mistas a oleosas. Com textura leve e acabamento seco, combina alta proteção solar com ativos de tratamento como manteiga de murumuru, óleo de chá verde, colágeno vegetal e ácido hialurônico. Ideal para quem busca controle da oleosidade ao longo do dia, sem abrir mão de um visual natural e uniforme.

Mais do que uma escolha estética ou de conveniência, proteger a pele da radiação solar no inverno é um investimento em saúde a longo prazo. A fotoproteção contínua reduz a incidência de doenças graves, minimiza intervenções dermatológicas futuras e preserva a vitalidade da pele, o maior órgão do corpo humano, ao longo dos anos. “O protetor solar precisa ser encarado como uma escova de dentes: algo que a gente usa todos os dias, independentemente do clima. O inverno não anula os efeitos do sol. Pelo contrário, ele pode até nos enganar. E é nesse momento que a disciplina faz toda a diferença”, finaliza Ananda Boschilia.

Sobre a Alva

A Alva Personal Care é uma marca brasileira de cosméticos naturais, pioneira e líder do segmento no país. Fundada por Ananda Boschilia, que iniciou sua trajetória empreendedora aos 18 anos, a marca une eficácia, fórmulas limpas e responsabilidade ambiental em um portfólio completo — da higiene bucal à maquiagem. Com mais de 1,8 milhão de produtos vendidos e presença em mais de 40 mil pontos de venda, a Alva é a marca de cosméticos naturais que mais cresce no Brasil. Seu produto mais conhecido, o desodorante cristal stick, foi o mais vendido da Amazon por dois anos consecutivos.