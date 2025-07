O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana, por meio do Núcleo de Educação Ambiental (NEA), promove, de 16 a 18 de julho, das 13h às 16h, mais uma edição do curso “Feras de Férias no Zoo”, voltado a crianças de 8 a 12 anos. A inscrição é gratuita e deverá ser feita no dia 10 de julho, a partir das 8h, na portaria do parque (Avenida Brasil, nº 2.525). Serão oferecidas 40 vagas.

A programação inclui apresentação de material audiovisual sobre cuidados com os animais, visitas monitoradas ao parque, à cozinha de preparo das dietas e à área de quarentena, além de oficinas de educação ambiental, jogos e dinâmicas de grupo relacionadas aos temas trabalhados.

“Como tradicionalmente acontece em julho, buscamos oferecer uma atividade durante o período de férias, aproveitando o tempo livre das crianças para desenvolver uma ação educativa e, ao mesmo tempo, recreativa. Em três dias de atividades, vamos abordar temas importantes e promover a integração das crianças com a natureza”, explica o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

As ações também visam apresentar o trabalho desenvolvido pelo parque junto aos animais e sensibilizar os participantes sobre o papel de cada um na preservação da natureza.

“A extinção das espécies e a destruição dos ambientes naturais serão abordadas, indo além da simples exibição dos animais sob cuidados humanos. Vamos mostrar como nossas atitudes podem contribuir para a conservação da natureza, que é hoje o principal objetivo dos zoológicos”, reforça a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano, responsável pelo NEA.

O Parque Ecológico abriga 384 animais de 102 espécies, entre mamíferos, aves e répteis, distribuídos em uma área de 120 mil metros quadrados.

