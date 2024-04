Americana realiza 1º Open de Padbol no Centro Cívico e recebe inscrições até dia 23

O Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, vai receber o 1º Open de Padbol de Americana, evento realizado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes, entre os dias 26 e 28 de abril. O torneio, inédito no município, contará com cinco categorias e vai distribuir R$ 5 mil em prêmios, além de troféus e medalhas.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do banner disponível na página principal do site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), até o próximo dia 23. A competição será dividida nas categorias infantil, iniciante, mista, PCD e PRO, sendo que na mista as equipes podem ser compostas por um homem e uma mulher ou por duas mulheres.

Além das disputas em quadra, o evento vai contar também com área de alimentação com food trucks e atrações musicais. A entrada é gratuita e o evento convida tanto os atletas quanto o público presente a contribuir com doações de fraldas geriátricas tamanho M, G e GG, que serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade.

“É com muito entusiasmo que anunciamos a realização desse evento pioneiro em Americana e região, que promete ser uma edição épica. O padbol é uma modalidade nova que vem atraindo muitos praticantes em todo o país e temos a felicidade de ter uma quadra aqui no nosso Centro Cívico pronta para receber esses grandes atletas. Será um fim de semana de muita adrenalina, jogadas espetaculares e diversão”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Os jogos terão início na sexta-feira (26), às 17h30, com a categoria mista. No sábado (27), os iniciantes serão os primeiros a entrar em quadra, a partir das 8h, seguidos pela categoria PRO, às 10h. Por fim, no domingo (28), as partidas das categorias infantil e PCD fecham a programação. O torneio é organizado pela Associação Brasileira de Padbol e pela S2X Sports e Eventos, representada pelos sócios-fundadores Henrique e Pituco Sacilotto.

Premiações

Todas as categorias: Troféus, medalhas e brindes

Iniciante

1º lugar: R$ 350,00

2º lugar: R$ 150,00

Mista

1º lugar: R$ 350,00

2º lugar: R$ 150,00

PCD

1º lugar: R$ 350,00

2º lugar: R$ 150,00

PRO

1º lugar: R$ 2.000,00

2º lugar: R$ 1.000,00

3º lugar: R$ 500,00