Americana recebe 2ª edição do Pork’s Festival de sexta a domingo

O Teatro de Arena Elis Regina, em Americana, recebe, de sexta-feira a domingo (24, 25 e 26 de abril), a segunda edição do Pork’s Festival, que reúne música, gastronomia e entretenimento em um evento com entrada gratuita. O evento é realizado pela MK Produções, com os apoios do Chopp Kremer e da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. O Teatro de Arena fica na Rua Sergipe, 80, Jardim Colina.

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A programação musical dará destaque ao rock, com a apresentação de 9 bandas cover. Confira:

24/04 (sexta-feira)

19h30 – Tributo Anos 80 – Banda Midnight Rockers

20h30 – Queen – Banda Her Majesty

25/04 (sábado)

14h – Ramones – Banda Gabba Gabba Hey

16h – Korn – Banda Nu Metal Cover

18h – System Of a Down – Banda Shop Suit

20h30 – Rammstein – Banda Industriestein

26/04 (domingo)

14h – Black Sabbath / Ozzy – Banda Sabbath Cadabra

16h30 – Iron Maiden – Banda Ed Force One

19h – Metallica – Banda Kind Of Monster

Além da música, o público também poderá desfrutar de torresmo crocante, hambúrgueres e diversas opções gastronômicas, além de chopp e cerveja gelados. Também haverá estacionamento interno para motos.

De acordo com o curador cultural Anderson Kbça, a realização do festival é resultado de uma construção conjunta ao longo dos anos. “A MK Produções e Eventos já é parceira há quatro anos, e esse avanço só foi possível porque houve entendimento do potencial dos eventos culturais na cidade. O vereador Juninho Dias teve um papel importante ao intermediar, junto ao prefeito Chico Sardelli, essa parceria com a Prefeitura de Americana. Hoje colhemos bons frutos com o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, que abraçou os projetos da MK e tem fortalecido a realização de eventos como este”, destacou.

Na primeira edição, realizada em 2025, o festival atraiu cerca de 8 mil pessoas ao longo dos três dias, segundo os organizadores.

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