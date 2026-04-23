Ozempic Face e seu rosto- O uso massivo de medicamentos à base de semaglutida para emagrecimento rápido trouxe um efeito colateral que ninguém antecipou com tanta urgência: o envelhecimento acelerado da face. Segundo levantamento da American Society of Plastic Surgeons (ASPS), as consultas relacionadas à flacidez facial cresceram mais de 30% entre pacientes que perderam peso de forma rápida nos últimos dois anos.

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O fenômeno ganhou até nome próprio entre dermatologistas e cirurgiões: Ozempic Face, a aparência envelhecida, encovada e sem sustentação que acomete o rosto e o pescoço quando o tecido adiposo some antes que a pele consiga se adaptar à nova estrutura.

Para a cosmetóloga e pesquisadora Adélia Mendonça, CEO da Adélia Mendonça Cosmiatria Científica Avançada, o problema precisa ser tratado com seriedade técnica e não com pânico cirúrgico. “O que acontece é um esvaziamento do compartimento gorduroso profundo da face. A pele perde o suporte que tinha e começa a ceder. Mas isso não significa que a solução seja necessariamente o bisturi”, afirma.

Ozempic face segundo a especialista

A especialista explica que o protocolo mais eficaz passa por dois pilares: a bioestimulação do colágeno e a contração tecidual por radiofrequência de alta performance. “Quando usamos bioestimuladores de forma estratégica, posicionados nas camadas certas, na sequência correta,estamos literalmente ensinando a pele a reconstruir sua arquitetura interna. Não é preenchimento. É reabilitação estrutural”, detalha.

A radiofrequência entra no protocolo como um recurso de precisão. Diferente dos aparelhos convencionais, os equipamentos de alta performance atuam em múltiplas profundidades simultaneamente, promovendo a contração das fibras frouxas sem agredir a superfície. “O pescoço é uma área que acusa muito rapidamente qualquer perda de volume e de tonicidade. Com a radiofrequência adequada, conseguimos reposicionar o oval do rosto e restabelecer a tensão natural da pele sem nenhum corte”, pontua a pesquisadora.

O calendário de tratamento varia conforme a extensão do dano tecidual e o ritmo de emagrecimento de cada paciente, mas Mendonça é enfática quanto ao timing. “Quanto antes a pessoa procurar orientação, melhor. A pele tem memória. Se o tecido ainda está no processo de adaptação à perda de peso, a resposta aos estímulos é muito mais rápida e expressiva do que quando o dano já está instalado há meses”.

O cenário reforça um recado que a medicina cosmética vem tentando consolidar: rejuvenescer não exige necessariamente cirurgia. “Hoje temos ferramentas que entregam resultados que, há dez anos, só seriam possíveis na mesa de operação. O paciente do Ozempic Face precisa saber que existe um caminho seguro, progressivo e com resultados reais antes de cogitar qualquer procedimento invasivo”, conclui.

Acompanhe o trabalho da Adélia Mendonça no Instagram: @adeliamendoncaoficial