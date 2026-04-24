Quem convive com diabetes ou recebeu o diagnóstico de pré-diabetes provavelmente já ouviu falar em jejum intermitente. O protocolo mais popular – 16 horas sem comer, janela de 8 horas para se alimentar – ganhou respaldo científico nos últimos anos e entrou na rotina de milhões de pessoas que buscam controlar o peso, melhorar a sensibilidade à insulina e equilibrar o metabolismo. Mas, será que essa é a melhor opção para esse público?

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Uma outra abordagem, menos conhecida e mais específica, começa a ganhar espaço entre pacientes metabólicos: o “jejum glicêmico”, técnica batizada pela nutricionista Bela Clerot (@bela_nutricao no Instagram), após acompanhar resultados positivos em seus pacientes. “Pessoas com glicemia altíssima geralmente conseguem, em apenas 7 dias, baixar os índices glicêmicos para abaixo de 100. Chamamos de ‘Jejum Glicêmico 2D’, porque o glicosímetro marca glicemia de apenas 2 dígitos”, explica a especialista. “E ele é muito diferente do jejum tradicional”, complementa.

O jejum que todo mundo conhece

O jejum tradicional (ou jejum intermitente, como ficou conhecido) é, por definição, cronológico. A variável central é o tempo: quantas horas a pessoa ficou sem ingerir calorias. Durante esse período, o corpo esgota progressivamente os estoques de glicose disponíveis, reduz os níveis de insulina e começa a mobilizar gordura como fonte de energia. Quanto mais o jejum se prolonga, mais o organismo depende dessa transição metabólica.

Os benefícios associados a essa prática existem e estão documentados: melhora da sensibilidade à insulina em alguns contextos, redução do peso em parte dos estudos, e efeitos positivos sobre marcadores inflamatórios. Para muitos pacientes, é uma ferramenta válida. Porém, há alguns pontos de atenção.

Uma pessoa pode respeitar rigorosamente as 16 horas de jejum e, ao quebrar o jejum, consumir um suco de fruta, uma tapioca ou um iogurte adoçado, e provocar um pico de glicose tão acentuado que compromete boa parte do que foi construído nas horas anteriores. Sem monitoramento, ela simplesmente não sabe. Sente que está fazendo certo porque está respeitando o protocolo. Mas o metabolismo não funciona por protocolos. Ele funciona por respostas. Por isso, é fundamental acompanhar o que acontece dentro dele. Só assim a estratégia de reduzir os níveis de glicemia do corpo tende a dar certo.

O jejum glicêmico

O jejum glicêmico propõe uma outra visão do assunto. Em vez de perguntar “há quantas horas você está sem comer?”, ele pergunta: “o que está acontecendo com a sua glicose enquanto você vive?” O foco sai do relógio e vai para a fisiologia. Não é o tempo sem comer que define o resultado, é o comportamento da glicose ao longo do dia inteiro, incluindo as horas em que a pessoa está se alimentando.

“A maioria das pessoas nunca mediu a glicose fora da glicemia de jejum da manhã”, explica a nutricionista. “Então elas nunca viram o que acontece depois que comem. O pico que ocorre uma hora após a refeição é invisível para elas, e é exatamente ali que muita coisa importante está acontecendo”, completa.

O raciocínio tem base fisiológica. Quando comemos, a glicose absorvida cai na corrente sanguínea. O pâncreas responde produzindo insulina, que sinaliza às células musculares para absorverem a glicose. Em um organismo saudável, o pico se normaliza em até duas horas. Mas quando há resistência à insulina, processo que se desenvolve silenciosamente ao longo de anos de alimentação inadequada e sedentarismo, essa normalização não acontece no tempo esperado. A glicose permanece elevada por mais tempo, o pâncreas trabalha cada vez mais para compensar, e o metabolismo vai se sobrecarregando progressivamente.

O problema é que esse processo raramente aparece na única medida que a maioria das pessoas faz: a glicemia de jejum da manhã.

“Glicemia de jejum dentro do limite não significa metabolismo saudável, significa que, depois de horas sem comer, o corpo conseguiu normalizar. Mas o que acontece depois do almoço? Depois do jantar? Essa parte a maioria das pessoas nunca viu”, diz Bela Clerot.

Por que isso importa especialmente para diabéticos e pré-diabéticos

Para quem já tem diagnóstico de diabetes ou está no estágio de pré-diabetes, essa distinção é ainda mais relevante. Dois pacientes podem seguir exatamente o mesmo protocolo de jejum intermitente e ter respostas glicêmicas completamente diferentes, porque cada um está num estado metabólico distinto, com grau de resistência à insulina diferente.

O jejum glicêmico parte dessa individualidade. O monitoramento da glicose em diferentes momentos do dia, antes de comer, uma hora depois e duas horas depois, é o que permite enxergar esses padrões e agir com precisão. Nesse contexto, o glicosímetro, aparelho simples disponível em farmácias, deixa de ser apenas o instrumento de quem já tem diagnóstico avançado e passa a funcionar, como define Bela Clerot, como “um GPS da sua glicose”.

Sintoma ou causa?

Por trás dessa diferença existe uma questão maior, que é tratar sintomas ou tratar causas. A glicemia elevada é um sintoma, assim como a pressão alta é um sintoma. A causa raiz de grande parte dessas condições é a resistência à insulina, processo que nenhum remédio, isoladamente, resolve.

“O remédio trata o sintoma, e isso é fundamental, mas resistência à insulina só se trata com estilo de vida”, explica.

Segundo o Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes, o Brasil tem mais de 16 milhões de adultos vivendo com a doença, e estima-se que cerca de um terço deles não sabe que tem. A maioria nunca mediu o pico de glicose após o almoço. Nunca viu como o corpo responde ao pão do café da manhã ou ao jantar tardio.

Quem é Bela Clerot?

Isabela Clerot, conhecida como Bela, é nutricionista formada pelo UniCEUB, com pós-graduação lato sensu em Alimentos, Nutrição e Saúde e registro no CRN-DF 17718. Atua com foco em saúde metabólica, prevenção e controle do pré-diabetes e do diabetes tipo 2 por meio da alimentação e da mudança de estilo de vida. Ao longo da sua trajetória, já ajudou milhares de pessoas a melhorar a relação com a comida, entender os efeitos da resistência à insulina e buscar mais controle sobre exames, peso, energia e qualidade de vida.

Criadora de um método próprio e de programas voltados à educação alimentar e ao controle metabólico, Bela se tornou conhecida por abordar temas como glicemia, resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes tipo 2 e alimentação de forma prática e acessível. Seu trabalho reúne orientação nutricional, leitura de rotina e esclarecimento sobre hábitos que impactam diretamente a saúde metabólica.