A 28ª edição da Campinas Decor 2026 se apresenta como um retrato das transformações do morar contemporâneo. Em um cenário onde estética, funcionalidade e tecnologia caminham juntas, a mostra reforça novas dinâmicas de uso dos espaços, com destaque para o Grupo Elettromec como patrocinador oficial.

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Presente em 21 ambientes assinados por diferentes profissionais, o portfólio do grupo aparece como elemento central dos projetos, refletindo uma das principais tendências atuais: o protagonismo dos eletrodomésticos na experiência doméstica.

“Ser uma empresa originária de Campinas e participar de uma mostra tão representativa para a cidade é motivo de grande orgulho para nós. Essa presença reforça nossas raízes e uma trajetória construída em sintonia com o desenvolvimento do mercado local de arquitetura e design”, afirma o CEO e fundador do Grupo Elettromec, Diamantino Netto.

Entre os destaques, o Templo Bar, de Giovani Paz, e o Wine Bar, de Netto Figueiredo, evidenciam o crescimento de espaços dedicados ao convívio e a experiências personalizadas. Já o Estúdio Jantar Allure, de Izilda Moraes, reforça a multifuncionalidade com uma cozinha integrada e completa.

A expansão dos eletrodomésticos para além da cozinha tradicional aparece em ambientes como o Home Cinema, de Mariana Santim, o Café Decor, de Raissa Valvassori, e até em espaços íntimos, como as suítes assinadas por Paula Balone, Márcia Dias Fernandes e Flávia Siqueira, refletindo uma casa mais fluida e adaptável.

Projetos como a Casa de Veraneio, de Roberta Kassouf e Stephanie Salles, e o Refúgio, de Rita Diniz e Patrícia Diniz, destacam o protagonismo das áreas gourmets e o desejo por experiências completas dentro de casa. Esse movimento se reforça na Cozinha da Família, de Elaine Carvalho, com equipamentos Viking, e na Casa Piccoloto, de Beto Tozi, com a linha Fulgor Milano.

Ambientes como o Espaço Gourmet Decor, de Leo Varela, e o Ateliê Home, de Henrique Prata, evidenciam cozinhas cada vez mais sofisticadas e integradas, enquanto espaços como o Espaço Alfa, a Clínica e a Varanda da Contemplação demonstram a versatilidade dos eletrodomésticos em diferentes contextos.

Ao reunir propostas diversas, a Campinas Decor 2026 reforça um movimento claro: o eletrodoméstico deixa de ser apenas funcional para se tornar parte essencial do projeto arquitetônico, acompanhando e impulsionando, as novas formas de morar.

Sobre o Grupo Elettromec na Campinas Decor:

Desde 1997, o Grupo Elettromec é referência em eletrodomésticos de luxo no Brasil e reconhecido por unir tecnologia, design e funcionalidade superior.

Detentor das marcas Elettromec e Invita, além de distribuidor exclusivo das italianas Falmec e Fulgor Milano e da norte-americana Viking, o Grupo reafirma seu compromisso com a excelência e a inovação. Com uma ampla quantidade de produtos, as marcas levam alta performance e design único para cozinhas e ambientes gourmets, estando presente em diversos setores, como o residencial, comercial, hoteleiro, náutico, entre outros.

Presente nas mais conceituadas boutiques de eletrodomésticos por todo o país, o grupo conta com lojas próprias, que reúnem em um único espaço as marcas Elettromec, Falmec, Fulgor Milano e Viking, localizadas nas cidades de Campinas (SP), Piracicaba (SP), Barueri (SP), Santo André (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Campo Grande (MS) e Goiânia (GO).