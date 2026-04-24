Dia das Mães: Shopping ParkCity Sumaré presenteia com colar banhado a ouro

A cada R$ 300,00 em compras, cliente pode trocar as notas fiscais pelo mimo; campanha será realizada de 24 de abril a 10 de maio

O Dia das Mães está chegando e é tempo de celebrar a luz de um amor que nunca se apaga. Para comemorar e valorizar toda a conexão emocional que a data simboliza, o Shopping ParkCity Sumaré realiza a Promoção Dia das Mães – Amor que reluz.

A campanha vai presentear os clientes com um colar da Morana, banhado a ouro. Para participar, basta acumular R$ 300,00 em compras nas lojas participantes do empreendimento, cadastrar as notas fiscais e apresentar o Qr Code gerado para efetuar a troca pelo acessório. A promoção será realizada de 24 de abril até 10 de maio, ou enquanto durar o estoque.

“A campanha foi criada para valorizar não apenas o ato de presentear, mas também para celebrar o amor e todo o carinho que o Dia das Mães representa. Delicado, o colar simboliza o afeto materno. Desejamos que os nossos clientes levem para casa não apenas presentes, mas também uma recordação afetiva desta data importante”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Notas fiscais

As notas fiscais podem ser cadastradas no site promocao.parkcitysumare.com.br ou no ponto de trocas do empreendimento, localizado ao lado da loja Riachuelo, sendo aceitas apenas aquelas com CPF do consumidor. O espaço contará com ambientação temática, criando um ambiente acolhedor e pensado para que as famílias registrem momentos especiais e criem boas memórias.

O Shopping ParkCity Sumaré oferece diversas opções para presentear diferentes estilos e perfis de mães. Com mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites, o empreendimento reúne uma ampla variedade de grifes de roupas, calçados, acessórios, joias, perfumes, artigos esportivos, entre outros.

“A Promoção Dia das Mães – Amor que reluz reforça o compromisso do empreendimento em proporcionar experiências que vão além das compras, proporcionando momentos especiais e marcantes na vida dos clientes”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

Serviço:

Promoção Dia das Mães – Amor que reluz

Quando: de 24 de abril e 10 de maio*

Ponto de troca: ao lado da loja Riachuelo

*ou enquanto durar o estoque

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