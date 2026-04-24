A Guarda Municipal de Americana recuperou uma motocicleta produto de furto na manhã desta quinta feira (23), no bairro Jardim Alvorada, em Americana. Dois homens foram presos em flagrante pelo crime de receptação.

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Durante patrulhamento preventivo na região central, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foi informada sobre o alerta da “Muralha Digital” sobre a entrada de uma motocicleta com registro de furto pela Rua do Sol. Com base nas informações, os agentes intensificaram o patrulhamento e localizaram o veículo na Rua Marte.

No local, três indivíduos foram abordados. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Um dos abordados, de 30 anos, afirmou ser o proprietário da motocicleta e relatou que estava no local para realizar a troca do veículo por um automóvel, após negociação feita por meio do Marketplace do Facebook.

Ainda segundo o indivíduo, a motocicleta havia sido adquirida há 8 meses

mas não teve a transferência regularizada por estar vinculada a financiamento.

Diante dos fatos, os três envolvidos e a motocicleta foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária. Após análise da autoridade policial, dois homens permaneceram presos em flagrante pelo crime de receptação. O terceiro foi ouvido como testemunha e liberado.

O veículo foi apreendido e será devolvido ao proprietário após os trâmites legais.

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