Declaração de IR: imposto pode ir ao Fundo da Pessoa Idosa em Hortolândia

Saiba como ajudar no desenvolvimento de projetos voltados à melhor idade do município

Quem ainda não fez a declaração de IR (Imposto de Renda) ainda dá tempo de ajudar os projetos para a melhor idade de Hortolândia, destinando até 3% do Imposto de Renda devido ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Até o dia 31 de maio, quando deve encerrar o prazo para a entrega da declaração no modelo completo, é possível às pessoas físicas fazerem a destinação direta. Já contribuintes PJ (Pessoa Jurídica) que fazem a declaração, podem destinar até 1% do imposto de renda devida.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O depósito bancário deve ser feito diretamente ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa:

Banco 001 – Banco do Brasil

Agência 6983-3

Conta Corrente: 41419-0

CNPJ: 35.538.102/0001-40

Também é possível fazer a doação de 6% do valor do imposto devido para ser abatido em 2027. Neste caso, o contribuinte tem até o último dia útil deste ano (31 de dezembro), para fazer as doações.

A arrecadação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa contribui com o desenvolvimento de projetos voltados à melhor idade de Hortolândia, ações promovidas com apoio da Prefeitura, por meio do Departamento de Direitos Humanos e Políticas Públicas, órgão da Secretaria de Governo, e sob a supervisão do Conselho Municipal da Pessoa Idosa.

Leia + sobre economia, emprego e mercado