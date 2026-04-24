O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) se tornou o destaque no cenário nacional neste final de abril. Ele fez um vídeo atacando ministros do Supremo Tribunal Federal e levou o contra ataque do ministro Gilmar Mendes.
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Zema se tornou nome alternativo ao eleitor de direita. Seu nome também é cotado para ser o vice na chapa do candidato oficial do bolsonarismo senador Flávio Bolsonaro. E até o pai Jair Bolsonaro já teria dito que gostaria de ver o mineiro como vice de Flávio.
Zema, liberais e outros nomes
O partido mais neoliberal do Brasil, o Novo tem sido atacado pelos bolsonaristas por acolher ‘ingratos’ do Bolsonarismo nos últimos meses. Sem os governadores mais jovens Ratinho Jr (Paraná) e Eduardo Leite (RS), Zema cresce como principal alternativa de direita.
O outro nome da direita ‘sensata’, o também ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) parece ser visto como ‘menos importante’ pelo bolsonarismo. Faz sua caminhada como linha auxiliar de Flávio e ainda não comprou brigas relevantes. A favor do mineiro ainda pesa o seu Estado, tido como principal pêndulo em qualquer eleição nacional.
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