Wi-Fi lento — A internet residencial ficou mais rápida nos últimos anos, mas a experiência dentro de casa nem sempre acompanha essa evolução. Travamentos em vídeos, chamadas que caem e páginas que demoram a carregar continuam comuns e, na maioria das vezes, o problema não está no plano contratado, mas na forma como o Wi-Fi se comporta no ambiente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Brasil movimentou cerca de R$ 620 bilhões em atividades ligadas ao Wi-Fi em 2025, segundo estudo apresentado no MWC Barcelona 2026 por Huawei e IPE Digital. O dado mostra a dependência crescente da conexão e ajuda a explicar por que pequenas falhas dentro de casa passaram a ter impacto direto na rotina. Com mais dispositivos conectados ao mesmo tempo e usos simultâneos cada vez mais intensos, qualquer obstáculo pode comprometer a qualidade da rede.

“O sinal Wi-Fi pode sofrer degradação significativa devido à distância do roteador, barreiras físicas como paredes e interferências de outras redes próximas”, explica Ricardo Magalhães, diretor de Engenharia da Valenet. Isso significa que a conexão chega mais fraca aos dispositivos: vídeos começam a travar ou reduzem a qualidade automaticamente, chamadas ficam instáveis e páginas demoram a carregar. “Nesses casos, muitas vezes o problema não está no plano contratado nem em falhas do serviço. Por isso, antes de acionar a operadora, vale observar fatores dentro da própria casa que podem estar afetando o sinal”, alerta.

Posicionamento do roteador faz diferença

O problema começa, quase sempre, pelo posicionamento do roteador. Quando o equipamento fica escondido atrás de móveis, dentro de armários ou em pontos isolados da casa, o sinal encontra mais barreiras logo na origem. Como o Wi-Fi se propaga por ondas de rádio, qualquer obstáculo físico reduz sua força antes mesmo de ele alcançar outros cômodos.

“Um dos erros mais frequentes é tentar esconder o roteador. Ele deve ficar em um local livre de obstruções, para que a propagação do sinal seja o mais fluida possível. Quando o aparelho fica encostado em objetos grandes ou em um canto da casa, o sinal perde intensidade e chega de forma desigual, o que faz com que alguns ambientes tenham conexão mais lenta ou até fiquem sem cobertura”, orienta Ricardo.

Interferências e excesso de redes Wi-Fi

Mesmo quando o roteador está bem posicionado, o espaço ao redor pode interferir no desempenho. Estruturas como paredes de concreto, espelhos e superfícies metálicas dificultam a propagação do sinal, enquanto a presença de muitas redes próximas, comum em prédios, cria uma espécie de congestionamento de conexões disputando espaço.

“O sinal também pode sofrer interferência de outras redes próximas, o que impacta diretamente a qualidade da conexão. Em locais com muitos roteadores, várias redes operam ao mesmo tempo e podem causar oscilações, quedas momentâneas e perda de velocidade, principalmente nos horários de maior uso”, afirma Ricardo Magalhães.

Alguns aparelhos eletrônicos também compartilham a mesma faixa de frequência do Wi-Fi mais utilizado nas residências, causando mais interferências no desempenho da internet. “Equipamentos como micro-ondas, telefones sem fio e babás eletrônicas operam na frequência de 2.4 GHz. Quando estão em funcionamento, podem gerar ruídos que deixam a conexão instável ou mais lenta”, explica.

Diferença entre 2.4 GHz e 5 GHz

Nesse contexto, a escolha da frequência da rede passa a fazer diferença no dia a dia. O Wi-Fi de 2.4 GHz consegue atravessar paredes com mais facilidade e cobrir áreas maiores, mas oferece menor velocidade. Já o de 5 GHz entrega conexões mais rápidas e estáveis, embora funcione melhor em curtas distâncias. Essas são as tecnologias presentes na maioria dos roteadores atuais, que já operam com as duas frequências.

Na prática, estar mais perto do roteador favorece o uso do 5 GHz, enquanto ambientes mais afastados tendem a se beneficiar do 2.4 GHz. Entender essa diferença ajuda a melhorar o desempenho sem precisar alterar o plano de internet.

Dispositivos antigos e excesso de conexões

Mesmo com sinal forte, a percepção de lentidão pode persistir quando os dispositivos usados não acompanham a capacidade da rede. Equipamentos mais antigos operam com padrões de conexão limitados e não conseguem aproveitar toda a velocidade disponível.

Ao mesmo tempo, a quantidade de dispositivos conectados influencia diretamente na distribuição da velocidade. Em uma casa com vários aparelhos ativos, o roteador precisa dividir a banda entre todos, o que pode gerar lentidão, principalmente em atividades que exigem mais dados, como streaming e jogos online.

Novas tecnologias melhoram a experiência

Novas tecnologias já ajudam a resolver boa parte dos problemas de conexão dentro de casa e podem ser adotadas sem necessidade de trocar o plano de internet. Padrões mais recentes, como o Wi-Fi 6, foram desenvolvidos justamente para lidar com o aumento do número de dispositivos conectados simultaneamente. Na prática, ele melhora a forma como o roteador se comunica com vários aparelhos ao mesmo tempo, distribuindo o sinal de maneira mais eficiente. Para usar essa tecnologia, é necessário ter um roteador compatível e, preferencialmente, dispositivos mais novos, que já suportam esse padrão.

Outra alternativa que vem ganhando espaço é o uso de sistemas Wi-Fi Mesh. Diferente de um roteador único, o Mesh funciona com dois ou mais pontos de acesso espalhados pela casa, criando uma rede única e integrada. Esses pontos “conversam” entre si e distribuem o sinal de forma inteligente, levando a conexão para áreas onde o Wi-Fi tradicional costuma falhar.

Essa solução é especialmente útil em imóveis maiores, com muitos cômodos ou barreiras físicas, como paredes de concreto. Também se mostra eficiente em residências com vários dispositivos conectados ao mesmo tempo, onde a distribuição do sinal faz diferença no desempenho geral.

Ajustes simples fazem diferença

“Com o tempo, até o próprio roteador pode impactar o desempenho. O uso contínuo pode levar ao acúmulo de processos, aquecimento e pequenas falhas de funcionamento. Reiniciar o aparelho periodicamente ajuda a restabelecer o funcionamento e pode resolver problemas simples de lentidão ou instabilidade. A dica é o clássico desligar da tomada e aguardar 10 segundos para religar”, explica.

Ao entender como esses fatores se combinam no dia a dia, o usuário passa a ter mais controle sobre a própria conexão e consegue identificar com mais precisão a origem da lentidão. Ajustes simples e o uso de tecnologias mais adequadas já podem melhorar significativamente a estabilidade e a velocidade do Wi-Fi dentro de casa.

Leia + sobre tecnologia e ciência