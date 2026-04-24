A vereadora Professora Juliana (PT) participou na quinta-feira (23) de reunião do Conselho de Alimentação Escolar (CAE). O encontro, realizado na secretaria Municipal de Educação, discutiu ações para melhorias na execução do contrato da merenda escolar na rede municipal, gerido pela empresa Ômega.

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Segundo a parlamentar, a iniciativa teve como objetivo questionar a representante da empresa sobre a falta de insumos básicos e o desabastecimento de itens essenciais para as refeições, bem como as condições precárias de equipamentos e utensílios, que têm prejudicado o trabalho das merendeiras.

Na ocasião, Juliana relatou ter realizado visitas de fiscalização nas escolas para verificar a qualidade dos alimentos, as condições de armazenamento e o cumprimento do cardápio nutricional do município.

Fala vereadora Juliana

“Nosso gabinete recebeu uma série de reclamações vindas de pais, alunos e profissionais da educação. No mês passado protocolamos um requerimento solicitando informações sobre cumprimento do contrato para fornecimento de merenda escolar no município de Americana. A participação na reunião foi muito importante para esclarecimentos. A parceria com o Conselho tem sido fundamental para que esse acompanhamento dos recursos e a fiscalização seja técnica e rigorosa”, afirmou.

“Nosso objetivo é garantir que o recurso investido na alimentação dos alunos seja transformado em comida de qualidade no prato. O que vimos nas escolas não é aceitável. O contrato com a empresa Ômega deve ser cumprido à risca. Não estamos falando apenas de burocracia, mas da alimentação e nutrição das crianças”, conclui Juliana.

Jean Mizzoni discute demandas de infraestrutura e mobilidade urbana com secretário de Obras

O vereador Jean Mizzoni (Agir) se reuniu na quinta-feira (23) com o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo, e o chefe de gabinete da Unidade de Transportes e Sistema Viário, Caio Ortiz, para tratar de demandas relacionadas à infraestrutura e mobilidade urbana no município.

Durante a reunião, o parlamentar apresentou solicitações encaminhadas por moradores dos bairros Jardim Primavera, Cidade Jardim, Jardim São José, Parque Novo Mundo e Parque Universitário.

Entre os pontos abordados, Mizzoni destacou a finalização da obra do “escadão”, que ainda demanda a instalação de alambrados e iluminação adequada; a execução de obra de escoamento de águas pluviais nas proximidades da EMEF Paulo Freire; e a implantação de sarjetões em vias que enfrentam recorrentes problemas de drenagem. Também foram discutidas medidas de adequação no trânsito, com foco no aumento da segurança de pedestres e condutores.

“São intervenções necessárias para resolver desafios que impactam diretamente o cotidiano da população. Saímos da reunião agenda confiantes com o retorno da equipe, que se comprometeu a analisar de perto as situações apresentadas e trabalhar em medidas que atendam aos anseios da comunidade”, afirmou Mizzoni.

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