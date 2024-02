Americana tem carnarock dia 13

no bar Toca do Barão. Também acontece neste dia o aniversário do sociólogo Nardão Negri.

Como manter a saúde durante o carnaval

Guia prático para as festas por Dr. Thiago Viana

Com o carnaval se aproximando, a energia se volta para a festa mais vibrante do país. Contudo, a saúde e o bem-estar precisam ser protagonistas para garantir a folia do início ao fim. O Dr. Thiago Viana, médico do esporte e nutrólogo, compartilha dicas valiosas de como preparar o corpo e a mente para os dias de carnaval. Para começar, ele sugere que a preparação comece antes mesmo das festas, com a realização de atividades que aumentem a resistência cardiovascular e promovam a flexibilidade. Correr, nadar ou mesmo dançar são práticas que preparam o corpo para a exigência dos dias de folia. “Exercícios de resistência e flexibilidade são essenciais, pois não apenas aumentam a resistência, como também ajudam a evitar lesões comuns durante a dança intensa e movimentos repetitivos,”, explica. Mais notícias da cidade e região “Além disso, o carnaval acontece em meio a aglomerações, o que pode ser um desafio para o sistema imunológico. É importante fortalecer as defesas do corpo. Uma dieta rica em vitaminas e minerais, sono adequado e hidratação são fundamentais”, complementa o médico. Ele ainda sugere o consumo de alimentos como frutas cítricas, alho e iogurte, conhecidos por suas propriedades imunológicas. Sobre a hidratação durante o carnaval, especialmente quando há consumo de bebidas alcoólicas, o Dr. Viana alerta: “Intercalar o consumo de álcool com água é crucial para evitar a desidratação”. Ele recomenda água, sucos naturais e água de coco como as melhores opções para manter o corpo hidratado. Quanto à alimentação, o médico indica evitar as armadilhas das comidas de rua muito pesadas e gordurosas. “Prefira refeições leves e não pule as principais, especialmente o café da manhã. Incluir snacks saudáveis como frutas e barras de cereais em sua bolsa de carnaval pode ajudar a manter a energia”, diz. Por fim, Dr. Viana ressalta a importância do descanso após o período de festas, pois o corpo precisa de tempo para se recuperar. Ele recomenda pelo menos 7 a 8 horas de sono por noite e sugere atividades que estimulem o relaxamento, como a meditação ou a prática de yoga para restabelecer o equilíbrio físico e mental.

