Atletas da NFL no Brasil em encontro sobre esportes e graduação nos Estados Unidos

O Colégio Etapa São Paulo recebe esta quarta-feira (7/2), às 14h30, dois atletas da NFL

(National Football League), Ashlea Klam e Brennan Scarlett, para um bate-papo sobre esportes e graduação nos Estados Unidos.

O evento é promovido pelo EducationUSA em parceria com o Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo e será realizado pelo Grupo Etapa com transmissão pelo canal no Youtube.

Os dois jogadores profissionais da NFL falarão sobre suas trajetórias como atletas e bolsistas em universidades dos Estados Unidos e responderão a dúvidas dos estudantes.

Ashlea Klam tem 19 anos e é integrante da Seleção Nacional de Flag Football Feminino dos Estados Unidos (considerada a jogadora mais jovem de 2023), com a qual foi campeã da IFAF Americas Championship, em julho do ano passado. Ela também é atleta bolsista pela Keiser University, na Flórida.

Brennan Scarlett tem 30 anos, é zagueiro na NFL desde 2016 e já representou as equipes do Houston Texans e do Miami Dolphins. Ele é graduado pelas universidades da Califórnia e de Stanford e é fundador e CEO da organização sem fins lucrativos Big Yard Foundation.

Serviço:

Esportes e graduação nos EUA: bate-papo com atletas da NFL

Data e horário: quarta-feira (7/2), às 14h30

Transmissão ao vivo pelo canal do Grupo Etapa no Youtube

