Paulistão no YouTube tem crescimento de audiência superior a 400%

Dados atualizados até a quarta rodada do Paulistão no YouTube mostram

que o crescimento de audiência entre o mesmo período em 2023 e 2024 foi de 456%.

Os dados comparativos levam em conta partidas que envolvem os quatro clubes de maior torcida do estado.

No ano passado, o Paulistão Sicredi – competição organizada pela Federação Paulista de Futebol – registrou até a quarta rodada, 310.552 pessoas em média, por partida. Neste ano, na CazéTV, o número é de 1.726.542 milhão por jogo. O crescimento é de 456%.

Na temporada 2024, além da audiência, o número de jogos transmitidos pelo YouTube/CazéTV também aumentou. Serão 70 partidas exibidas para os seguidores do maior canal de esportes do YouTube no Brasil. Na última rodada, a transmissão de Corinthians x São Paulo se tornou a maior live da história do futebol brasileiro, com média de 4,6 milhões de pessoas simultaneamente.

