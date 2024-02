Sumaré e Nova Odessa têm mais igrejas que escolas e 'saúde'

Sumaré e Nova Odessa são as cidades da região que têm mais igrejas

prédios de ensino e voltados para atendimento de saúde segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nessa sexta-feira (2) com base em dados do Censo 2022.

As duas cidades seguem o que se observou em todo o Brasil- o país tem mais templos ou outros tipos de estabelecimentos religiosos do que a soma de instituições de ensino e unidades de saúde.

As vizinhas Americana e Santa Bárbara d’Oeste não repetem o fenômeno. Em SBO, os números são ‘parelhos’, com 336 somados (148 prédios voltados para ensino e 188 para a área da saúde) contra 289 templos. Americana, com mais de 500 prédios somente para a área da saúde, tem 335 templos religiosos.

Sumaré é a cidade campeã da religião entre as 4 cidades. São 448 igrejas e templos na cidade. As instituições de ensino (211) e Hospitais e UBSs (215) formam total de 426.

Nova Odessa tem 110 templos contra um total 93 prédios de ensino (46) e de saúde (47).

Segundo a análise dos números, o país tinha 579,8 mil estabelecimentos religiosos em 2022, enquanto havia 264,4 mil de ensino e 247,5 mil de saúde. No Amazonas e em Rondônia, a proporção de estabelecimentos religiosos (19.134 e 7.670, respectivamente) é o dobro da soma dos de ensino e saúde (9.790 e 3.820, respectivamente). Já São Paulo, Piauí e os três Estados do Sul são as únicas unidades da federação cuja soma entre estabelecimentos de ensino e de saúde supera a de religiosos. O levantamento parte de coordenadas geográficas das espécies de endereços do Censo 2022, que agora integram o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos do IBGE.

