Americana vai ganhar churrascaria renomada

Americana deve ganhar em breve uma nova opção gastronômica, em especial para os amantes do bom churrasco.

Após décadas de atuação na famosa rotatória da Fortunato Faraone, a churrascaria Prenda Gaúcha foi vendida para a Cristal Grill, que recentemente recebeu uma proposta e optou pela venda do ponto.

Quem comprou o espaço e já está se preparando para inaugurar foi a bastante conhecida franquia Nativas Grill, presente atualmente nas cidades de Campinas, São Paulo, Ribeirão, Sorocaba, Maringá, Goiânia, Fortaleza, Cuiabá, Brasília, Campo Grande, Londrina e Curitiba.

Ainda sem previsão de inauguração, o contato para envio de currículos será disponibilizado em breve. O espaço fica na Avenida Fortunato Faraone, n° 613, no Jardim Girassol, ao lado do Clube do Bosque.

Além das opções quentes e do churrasco de carnes nobres, a Nativas é conhecida pela variedade de frutos do mar. O preço médio por pessoa é de R$70, com promoções frequentes por R$50 o rodízio.

Mais notícias da cidade e região