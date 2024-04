Governo Dalben rachado favorece oposição

O terceiro racha causado no governo Dalben após

o ensaio de se lançar o tio/cunhado do prefeito Luiz e do deputado Dirceu fez com que a oposição passasse a se organizar com mais esperança para as eleições deste ano. O empresário Guilherme DallOrto (Podemos) e seu grupo se animaram nas últimas semanas e passaram a recrutar candidatos a vereador.

Leia + sobre política regional

O governo já iria rachado para as eleições com as candidaturas do vice-prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) e do líder de governo e ex-presidente da Câmara Willian Souza (PT). Os dois fizeram o serviço de casa em março e adiantaram os trabalhos caminhando para um segundo turno com o governo dividido, mas não rachado.

Os dois principais candidatos que eram da base hoje tentam voo solo e com as equipes montadas. O lançamento do tio/cunhado deve ser mantido até julho (quando acontecem as convenções) e ainda pode ser avaliado se se tornará um risco para o outro voo que os Dalben querem dar na região- lançar o deputado Dirceu candidato a prefeito da vizinha Paulínia.

Sempre vale lembrar que Sumaré vai ter segundo turno nas eleições deste ano pela 1a vez na sua história.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP