Mãe americanense foi morta pelas costas após pedir para o filho arrumar emprego

Os detalhes da barbárie que comoveu Americana no último 08 de março – dia internacional da mulher – são revoltantes. Segundo a polícia, Guilherme Caldeira de 28 anos, aproveitou um momento de distração de sua mãe, Marlene Rodrigues (50), para golpeá-la pelas costas.

O criminoso estaria enfurecido pelo fato de sua mãe cobrar para que ele trabalhasse e, na tarde daquele fatídico dia, esperou os irmãos saírem para cometer a atrocidade.

Marlene sequer pôde se defender e veio a óbito no local. Ela possuía uma medida protetiva desde 2023 e já havia expulsado o filho de casa, mas, após uma viagem ao estado da Bahia, Guilherme retornou para a residência com a permissão da mãe.

Ele responderá por homicídio por motivo fútil e pode pegar até 30 anos de prisão.

