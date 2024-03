No Dia da Mulher, um homem de 28 anos é acusado de matar a própria mãe, Marlene Mascarenhas Rodrigues, 50 anos, a golpes de faca. O caso aconteceu no bairro Jaguari, em Americana.

Após uma discussão com a mãe, Guilherme Mascarenhas Caldeira teria desferido golpes de faca no peito e no pescoço da vítima. Ele tentou fugir, mas foi detido pela Polícia Militar.

A vítima morreu no local e o homem foi levado à unidade da Polícia Civil de Americana.

