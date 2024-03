Como parte da programação “Americana por Elas – Mês da Mulher”, organizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), foi realizada uma caminhada e um piquenique no Jardim Botânico, na manhã desta quinta-feira (7). A ação foi viabilizada em parceria com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) prestado pela Casa de Dom Bosco e o grupo Corpo e Mente em Movimento.

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, também foram realizadas atividades junto aos alunos da Escola Técnica (ETEC) Polivalente. Foi abordado o tema “Os impactos da violência na saúde mental feminina”, com as participações da diretora Mary Damiani, professora Divina Bertalia e coordenadora do Núcleo de Prevenção de Violências da Secretaria de Saúde e conselheira do CMDM (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher), Léa Amábile.

No SCFV da APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana), com a participação do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da Praia Azul, foi realizada a oficina “Vivência em Arteterapia – Minha Identidade”, com a psicanalista Áurea Mendes.

Às 19h30, será promovida a palestra “Relacionamentos abusivos – Danos Psicológicos e a Rede de Apoio à Vítima”, na sede da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana. Participarão o delegado da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), José Donizeti de Melo, a advogada e conselheira estadual Awdrey Kokol e a psicanalista Luciane Freire. O evento é aberto ao público.

Também às 19h30, haverá a palestra “Conscientização sobre violência contra a mulher”, em parceria com a Comunidade Católica Davi, voltada ao Grupo de Apoio, na Rodoviária de Americana.

“A programação busca sensibilizar e conscientizar todos os públicos, com ações que serão intensificadas neste mês da Mulher. Serão promovidas diversas atividades que proporcionarão o bem-estar e a autoestima das mulheres, com abordagens sobre os direitos, as políticas públicas de atendimento às mulheres”, diz a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A programação é realizada através do Americana por Elas – Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher e Promoção da Equidade de Gênero, vinculada à SASDH, Comitê Gestor Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra Mulher e Promoção da Equidade de Gênero, CMDM (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher), entre outros parceiros.

A programação completa “Americana por Elas – Mês da Mulher” pode ser consultada por meio deste link.