Influencers do topo são apenas 8%: R$ 10 mil ao mês

Qual o salário de um influencer digital?

É possível ganhar a vida com essa profissão? Segundo levantamento da plataforma Influency.me, agência especializada em marketing de influência, 41% dos influenciadores recebem até R$ 500 mensais.

Apesar do glamour associado à profissão, os números mostram uma realidade diferente. Rodrigo Azevedo, CEO da Influency.me, destaca a importância de entender as nuances do mercado de influência. “A pesquisa deste ano revela que, embora a área esteja em crescimento, a maioria dos influenciadores ainda não pode depender exclusivamente dessa renda”, afirmou Azevedo.

O estudo também aponta que apenas 30% dos influenciadores atuam exclusivamente nessa profissão. A grande maioria (70%) busca outras fontes de renda, como empregos tradicionais, revenda de produtos, marca própria ou trabalhos esporádicos como freelancer.

O levantamento contou com a participação de mais de 350 profissionais do segmento de marketing de influência, respondendo a um questionário por meio do Google Forms.

Quanto ganham os influenciadores?

O CEO da Influency.me ressalta que as discrepâncias salariais entre os influenciadores podem ser atribuídas a vários fatores, incluindo o nível de profissionalismo.

Os dados do levantamento mostram a seguinte distribuição de rendimento mensal:

· Até R$ 500 – 41%

· De R$ 500 a R$ 2.000 – 23%

· De R$ 2.000 a R$ 5.000 – 14%

· De R$ 5.000 a R$ 10.000 – 10%

· Acima de R$ 10.000 – 8%

Os 4% restantes não revelaram os valores que ganham.

Fonte: Agência estado

