PF em Mossoró- APÓS 50 DIAS | O Ministério da Justiça

confirmou, nesta quinta-feira (4), a recaptura, no Pará, dos dois fugitivos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O episódio foi a primeira fuga registrada no sistema penitenciário federal desde que ele foi criado, no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006.

Os detentos Rogério Mendonça e Deibson Nascimento foram presos em Marabá (PA) em uma ação conjunta envolvendo a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal no Estado.

As informações foram divulgadas pelo Ministério da Justiça. Os dois detentos seriam ligados ao Comando Vermelho e teriam obtido apoio do grupo criminoso na fuga.

O episódio ganhou repercussão por ter sido a primeira fuga registrada no rigoroso sistema penitenciário federal. Inspirado nas prisões de segurança máxima, o sistema federal conta com estruturas de ponta destinadas a manter isolados poucos detentos, como líderes de facções criminosas.

