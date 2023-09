Americana vai ter horta após emenda de Jonas

Americana é contemplada com implantação de horta modelo

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, vai implantar um modelo de horta de sustentabilidade no Viveiro Municipal, que receberá a instalação de uma estufa. O funcionamento será por meio do sistema hidropônico, com reuso da água. O investimento será no valor de R$ 289.500,00.

“O projeto será de fundamental importância para promovermos a educação ambiental junto às crianças e adolescentes e estimular a agricultura, com capacitações aos produtores e à população, ações que são incentivadas na gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, disse o secretário de Meio Ambiente de Americana, Fábio Renato de Oliveira.

O recurso é proveniente do Ministério da Agricultura e Pecuária, intermediado pelo deputado federal Jonas Donizette (PSB), por meio do Programa de Formação de Hortas e Viveiros, na modalidade estufa. Os trâmites foram providenciados pela Secretaria de Gestão de Convênios da Prefeitura.

“Agradecemos ao deputado Jonas Donizette e sua equipe pelo apoio proporcionado para a cidade, à Secretaria de Gestão de Convênios, por meio do secretário Vinícius Zerbetto, e a todos que colaboraram para a viabilização deste projeto”, concluiu o secretário de Meio Ambiente.

