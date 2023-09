Estética automotiva chega com promoção de inauguração e promete “talento” diferenciado

Americana acaba de ganhar uma novo espaço de estética automotiva. A “Hager Detailing” promete aquele talento diferenciado no seu veículo e traz uma super promoção de inauguração durante a primeira semana de funcionamento.

O espaço personalizado fica na Rua José Bonifácio, nº 447 (ao lado da Gama), e estará aberto ao público a partir desta segunda-feira (18).

Os serviços oferecidos serão: polimento, vitrificação, polimento em farol, lavagem detalhada, higienização interna, limpeza de motor, lavagem de chassi e aplicação de insulfilm.

PROMOÇÃO: Nesta primeira semana, a “Hager Detailing” traz uma promoção. O polimento terá um investimento de apenas R$300 e a lavagem detalhada, no capricho, por R$120.

Para marcar horário, os interessados devem entrar em contato pelo whatsapp (19) 99816-1428. No Instagram, o perfil @studiohagerdetailing pode ser acessado aqui.

