A rede de supermercados Crema anunciou, através de suas redes sociais, que realizará um “Feirão de Vagas de Emprego” nesta terça-feira (19). O evento acontece na unidade da Rua Limeira, no Parque Zabani, em Santa Bárbara d’Oeste.

Os interessados devem comparecer no estacionamento subsolo da loja 2 das 9h às 14h com o currículo em mãos. A rede não informou quais vagas estarão disponíveis.

