Ambipar discute futuro dos profissioiais da reciclagem

Reciclagem- A Ambipar ViraSer, empresa integrante da Ambipar Group,

multinacional brasileira líder em gestão ambiental, tem o prazer de convidá-lo(a) para o evento Encontro Impacta +, que ocorre nos dias 21 e 22 de setembro, na sede da companhia, em Nova Odessa. Este será o primeiro evento nacional a discutir os rumos das centrais qie reciclam em todo o país.

O evento tem também a finalidade de apresentar o novo profissional da reciclagem, posicionando esses profissionais como empreendedores e líderes, capazes de se articular e entender a importância de parcerias estratégicas para as cooperativas. Dezenas de profissionais da reciclagem de todas as regiões do país, muitos que estão saindo de suas cidades pela primeira vez, participarão e poderão contar suas experiências e dificuldades.

O Encontro Impacta + contará com a participação de executivos de grandes empresas como Heinz; Mondelez; 3 Corações e Ambev.

A conferência também irá tratar dos desafios relacionados à profissionalização e ao desenvolvimento desse segmento de trabalhadores por meio de debates, painéis com temas de negócio e palestras com a presença de influenciadores digitais como o mágico Renner Silva, Dani Amorim e Duda do Primo Pobre.

Além disso, serão abordadas as mudanças da legislação e como a reforma tributária impacta os negócios do setor que recicla com Fabrício Soler, jurídico parceiro da empresa.

Detalhes do evento:

Local | Sede da Ambipar Group

Endereço | Rod. Anhanguera, Km 120, 550 – Distrito Industrial I, Nova Odessa – SP

Data | 21 e 22 de setembro

Horário | das 9h às 18h

