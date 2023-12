Americanas: Credores aprovam plano de recuperação judicial

obteve uma vitória importante na noite de terça-feira (19/12), ao ter seu plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores (AGC). O plano prevê a capitalização da companhia em R$ 24 bilhões, dos quais R$ 12 bilhões serão injetados pelos acionistas de referência. Os bancos credores devem converter R$ 12 bilhões em dívidas da empresa em ações, proporcionalmente à fatia de cada um na dívida.

A aprovação contou com o apoio de 91,4% dos votantes e ocorreu após cerca de seis horas de reunião. A projeção é a de que a homologação do plano seja feita em janeiro de 2024, após o recesso do Judiciário. O pedido de recuperação judicial da Americanas foi apresentado à Justiça em janeiro deste ano e dependia da aprovação dos credores para ser colocado em prática.

O plano sofreu algumas mudanças de última hora, com a introdução de novas cláusulas, em relação ao documento protocolado no dia 27 de novembro – essas alterações fizeram a assembleia se estender e quase levaram ao adiamento da votação. Segundo a Americanas, as mudanças foram “pontuais”.

Em nota após a votação, o CEO da Americanas, Leonardo Coelho Pereira, afirmou que o plano oferece um “caminho bem pavimentado para a reconstrução operacional e financeira” da empresa.

Para o dr. Angelo Paschoini, advogado tributarista e empresarial e CEO do escritório Paschoini Advogados, o caso da Americanas é um exemplo de como a recuperação judicial pode ser um instrumento eficaz para superar situações de crise financeira e empresarial. “A recuperação judicial é uma oportunidade para que as empresas possam renegociar suas dívidas com seus credores, buscando condições mais favoráveis para honrar seus compromissos e manter sua viabilidade econômica. É uma alternativa que beneficia tanto as empresas quanto os credores, pois evita a falência e permite a recuperação do crédito”, explicou ele.

