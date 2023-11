Americanense Alex faz campanha para voltar a andar depois acidente

Alex, morador de Americana, de 38 anos, sofreu um acidente grave em 2020 quando caiu de uma escada, durante o trabalho, de uma altura de três metros e fraturou o fêmur e o quadril, acidente que o deixou na cadeira de rodas. Em 2022, Alex recebeu uma prótese doada por uma empresa alemã, tendo em vista que o SUS não fornece próteses especiais, apenas padronizadas.

Infelizmente, após a cirurgia, houve complicações severas com a soltura da prótese por diversas vezes e infecção grave, pois o corpo de Alex havia rejeitado e a prótese que precisou ser removida.

Alex não consegue trabalhar desde então. Apesar de afastado pelo INSS, o valor de auxílio não é suficiente para pagar os custos do tratamento paliativo, as contas de casa e sustentar sua filha, ainda pequena.

Por isso, Alex e sua família estão organizando uma campanha para arrecadação de fundos para a prótese e a cirurgia que custam em média R$ 150.000,00. “Eu sempre trabalhei e corri atrás para dar uma vida digna à minha família. Infelizmente, hoje, eu me encontro em uma cadeira de rodas e não consigo mais ser o Alex que eu sempre fui. A ideia da vaquinha foi a única alternativa que encontramos para que eu volte a andar e possa trabalhar de novo, reestabelecer a minha vida. Toda ajuda é muito bem-vinda, não importa a quantia. Eu agradeço muito quem puder me ajudar com a doação de valores e quem também puder essa mensagem para frente. Eu tenho esperança e fé que vou conseguir andar de novo”, disse Alex.

Até o momento, foram arrecadados R$7.469,03 com 61 apoiadores. A meta é de R$150.000,00.

As doações podem ser feitas via pix na chave celular (19) 98908-8141. Veja a vaquinha aqui