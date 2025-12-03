O americanense Sérgio Azuma se tornou campeão mundial de Jiu Jitsu em São Paulo este final de semana. Ele venceu o título no último domingo, 30 de novembro.

Azuma foi campeão em torneio da CBJJE ( Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo)- entidade que organiza competições e regulamenta o jiu-jitsu esportivo no Brasil. Ela é uma das diversas confederações de jiu-jitsu que existem no país.

O título foi disputado no ginásio do Ibirapuera em São Paulo.

Americanense da Praia Azul

Azuma, de 37 anos, é morador da Praia Azul e aluno do professor Eduardo da Cruz da equipe CRUZ JIU-JITSU, também na Praia Azul.

