O corpo de Rodrigo Vicentin, 42, que estaria fazendo aniversário neste sábado (3), foi encontrado por volta das 8h no rio Tietê. A informação foi confirmada pela prefeita de Borborema, Sheila Maria.

É o segundo caso de morte de pessoas de Americana no interior neste começo de ano.

Ele estava desaparecido desde o dia 1º de janeiro, após a embarcação em que estava virar. Rodrigo deixa esposa e três filhos.

Velório de Rodrigo Vicentin

Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento. A reportagem será atualizada.

