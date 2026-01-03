A inauguração da Blue Lagoon Alchymist, considerada a maior piscina de entretenimento da América Latina, marcou um dos maiores Pré-Réveillons já realizados no Brasil. O evento reuniu milhares de pessoas e consolidou Jericoacoara no circuito nacional dos grandes eventos.

A noite teve como destaque o super show de Alok, além de intervenções artísticas, efeitos especiais e um espetáculo inspirado na obra Iracema, de José de Alencar, exaltando a cultura local e a identidade cearense.

A escolha da obra reforça o posicionamento do Grupo Alchymist, que tem na arte e na valorização cultural pilares de seus empreendimentos. O impacto do evento também foi sentido em toda a cadeia econômica do destino, movimentando hotelaria, transportes, mercados e restaurantes.

Segundo Clea Girão, diretora comercial, o impacto do evento ultrapassa o entretenimento e reflete diretamente na economia do destino. “Este Pré-Réveillon movimenta toda a cadeia econômica de Jericoacoara, da hotelaria ao transporte, passando por mercados e restaurantes, consolidando o destino como um dos mais relevantes do país para grandes eventos.”

Com forte repercussão junto ao público e à imprensa, a Blue Lagoon estará aberta ao público a partir de hoje, as 12h, com acesso liberado mediante ingresso, com valores a partir de R$: 90,00.