O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste completa 40 anos de atuação, nesta terça-feira (30), consolidando-se como um dos serviços públicos de saneamento mais eficientes e bem avaliados do País. Ao longo de quatro décadas, o DAE se tornou referência pela qualidade dos serviços prestados à população, pelos investimentos contínuos em infraestrutura e pelo compromisso com a universalização do saneamento básico.

A excelência dos serviços é reconhecida por pesquisas oficiais de satisfação. Levantamentos recentes da Ares-PCJ, agência reguladora dos serviços de saneamento básico, apontam Santa Bárbara d’Oeste entre os municípios com melhor desempenho no setor. A cidade obteve a segunda melhor nota em satisfação com os serviços de água e esgoto, com índice de 8,7, além da segunda melhor nota em qualidade da água, com 9,5, reforçando a confiança da população no trabalho desenvolvido pela autarquia.

Esse desempenho também se reflete nos rankings nacionais de saneamento. Santa Bárbara d’Oeste ocupa a 2ª posição em todo o Brasil no Ranking ABES da Universalização ao Saneamento, resultado que evidencia o planejamento técnico, a gestão eficiente e os investimentos estruturantes conduzidos pelo DAE ao longo dos anos.

Outro destaque da trajetória recente da autarquia é o avanço consistente na redução de perdas de água. O município registra atualmente o menor índice de perdas dos últimos anos, com 35%, fruto de ações estruturadas como o combate a vazamentos não visíveis, modernização de redes, setorização do sistema e uso de tecnologias de monitoramento. O DAE prevê R$ 38 milhões em investimentos para reduzir esse índice a 25% até 2028, uma meta considerada desafiadora no setor de saneamento.

Investe

Os investimentos também garantem maior segurança hídrica e melhorias no abastecimento. A construção da nova represa Parque das Águas, capaz de assegurar até 50 anos de autonomia no fornecimento de água ao município, a implantação de novas adutoras, a revitalização de reservatórios antigos e a modernização do sistema de abastecimento nas zonas Leste e Sul representam avanços históricos para o município. Somam-se a essas ações os recursos viabilizados junto ao Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), destinados a novas iniciativas de redução de perdas e eficiência operacional.

No tratamento de esgoto, Santa Bárbara d’Oeste alcançou 100% de eficiência, contribuindo diretamente para a preservação ambiental, a saúde pública e a qualidade de vida da população.

Para o prefeito Rafael Piovezan, que também foi diretor-superintendente do DAE, os 40 anos da autarquia simbolizam uma trajetória de planejamento e compromisso com o futuro da cidade.

“O DAE é um patrimônio de Santa Bárbara d’Oeste. Ao longo desses 40 anos, a autarquia sempre teve papel estratégico no desenvolvimento do município, garantindo água de qualidade, saneamento eficiente e investimentos planejados. Ter participado dessa história, inclusive como diretor-superintendente, reforça a convicção de que o trabalho técnico e responsável transforma a cidade”, afirmou.

O diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Junior, destaca que a data comemorativa também projeta novos desafios e avanços.

“Seguiremos com a nossa gestão de resultados, avançando com investimentos em tecnologia de ponta, redução de perdas de água tratada, ampliação com estabilidade no abastecimento e melhoria contínua dos nossos processos. Sempre buscando a sustentabilidade e o atendimento com foco total na qualidade de vida da população barbarense. Tenho orgulho de fazer parte desta história de sucesso”, ressaltou.