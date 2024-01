“O single é o segundo lançamento do novo selo gospel AGROPRAISE, que integra o selo AGROPLAY”

A cantora Ana Castela, surpreendeu seus fãs ao lançar seu primeiro single gospel intitulado “Agradeço”.

Com inúmeras canções de sucesso como, “Solteiro Forçado”, “Dona De Mim”, “Pipoco”, “Neon”, “Nóis É Da Roça Bebê”, entre outras que juntas contabilizam a surpreendente marca de 1.2 bilhões de visualizações no YouTube. No Spotify, a artista conta com 18 milhões de ouvintes mensais e quase 727 milhões de plays. Ela também acumula singles de sucesso ao lado de Simone Mendes, Gustavo Mioto, Matheus e Kauan, Melody, DJ Pedro Sampaio e outros.

AGRADEÇO

Com melodia leve e envolvente, o single gospel de Ana Castela traz uma mensagem de gratidão a Deus por todos os seus feitos, cuidado e amor. A voz forte e marcante característica de Ana Castela traz uma intensidade ainda maior para a composição.

A mensagem da música expressa o desejo de um coração que deseja estar mais perto de Deus como um filho que deseja viver próximo do pai.

Ouça agora “Agradeço” em sua plataforma de música preferida: https://agroplaybr.ffm.to/agradeco

CARREIRA

Cantora, compositora e multi-instrumentista, Ana Castela é hoje um ícone do “agronejo” no Brasil, sendo esse estilo musical uma vertente do tão conhecido sertanejo. Nas redes sociais, a sertaneja detém de 23 milhões de seguidores, além de possuir mais de 3 milhões de inscrições no seu canal no YouTube.

Ana chegou a postar em seu canal um cover da música “Hey Pai” de Isadora Pompeo que atingiu quase 650 mil visualizações. Mas, a carreira musical da artista deu início de fato em 2021, com o lançamento “Boiadeira” que rapidamente viralizou nas plataformas digitais, ultrapassando atualmente a marca de 86 milhões de visualizações somente no canal oficial da cantora no YouTube.

O sucesso de “Boiadeira” se estendeu aos lançamentos seguintes de Ana, fazendo dela um dos grandes nomes da atualidade na música nacional.

