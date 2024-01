Psiquiatra lista 06 alertas de saúde mental no Janeiro Branco

Dra Maria Fernanda Caliani, psiquiatra, especialista em terapia cognitiva comportamental, ressalta a importância da saúde mental e dá dicas essenciais para começar o ano com equilíbrio na vida pessoal e profissional.

Antes, fique atento (a) com esses alertas que a psiquiatra listou:

– Reações desproporcionais a acontecimentos negativos ou positivos;

– Intolerância e se irritar com facilidade;

-Problemas para dormir ou crises de insônia frequentes, que prejudicam o desempenho das atividades diárias;

– Descontrole emocional;

– Dores inexplicáveis pelo corpo;

– Uso de alguma substância (seja álcool ou alguma droga) que traga problemas no seu dia a dia;

– Comportamentos compulsivos, ou rituais repetidos;

– Dificuldades de concentração, em manter o foco ou tomar decisões;

– Medo de coisas e situações inofensivas como andar de avião, enfrentar multidões, pegar elevadores;

– Pensamentos autodestrutivos como pensar em morrer, ou mesmo se machucar. Este é um sinal de alarme que não deve ser ignorado. Você deve agir imediatamente, procurando ajuda.

LEIA + NOTÍCIAS SOBRE SAÚDE

“Qualquer indivíduo pode ser acometido por transtornos mentais que o levam a situações dramáticas que o impedem de viver uma vida normal. Por isso, é muito importante buscarmos o equilíbrio de nossa mente e corpo, incluindo nossos sentimentos e emoções. Como lidamos com essas emoções é o que determina como está a qualidade da nossa saúde mental. E isso tem a ver tanto com sofrimento quanto com felicidade”, ressalta Dra. Maria Fernanda

Anote as 06 dicas para ajudar na melhora sua qualidade de vida e sua saúde mental:

Tenha hobbies terapêuticos; Se permita ter mais contato com a natureza; Aprenda a rever prioridades, a mudar o foco e valorizar o que realmente importa, onde você de fato deve direcionar sua energia; Invista nas pessoas que você consegue ter um vínculo social mais profundo; Pratique atividade física, tenha uma dieta saudável e cuide da qualidade do sono; Busque ajuda especializada se for necessário. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza!

Psiquiatra lista 06 alertas saúde mental Janeiro Branco